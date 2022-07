Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar 5,9 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de laatste week van juli 2022 een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition, maar liefst 5,9 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Avenging Spirit, maar 49 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition – 5,9GB

Digimon Survive – 4,7GB

Cleo: A Pirate’s Tale – 2,6GB

South of the Circle – 2,4GB

Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon * Breath – 1,3GB

Turrican Anthology Vol. I – 1,3GB

Little League World Series Baseball 2022 – 1,0GB

Promo Pack 2×1 – 1,0GB

MADiSON – 887MB

Strange Horticulture – 743MB

Frogun – 563MB

Train Valley: Console Edition – 557MB

Super Bullet Break – 552MB

Hell Blasters – 472MB

Jigoku Unko Toripuru – 428MB

Solitaire Master VS – 370MB

Japanese Escape Games The Hospital – 370MB

Treehouse Riddle – 284MB

After Wave: Downfall – 264MB

Superpanda 2 – 260MB

Puzzletronics: Digital Infinite – 225MB

Artsy Pixel – 215MB

LootLite – 155MB

Sofiya and the Ancient Clan – 141MB

Avenging Spirit – 49MB

Voor welke bovenstaande spellen maak jij komende extra ruimte vrij op jouw Switch? Laat het ons hieronder weten in de reacties.