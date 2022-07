Fallen Angel gameplaybeelden gedeeld 

Bekijk hier de eerste 25 minuten van Fallen Angel!

Eerder deze week verscheen de game Fallen Angel van ontwikkelaar Matrisoka Games en uitgever V publishing in de eShop. Nu de game is verschenen heeft het YouTube-kanaal Handheld Players een video gedeeld met de eerste 25 minuten van Fallen Angel. Hierin krijg je een goede indruk van de combat en de levelstructuur van de game. Op basis van de video lijkt Matrisoka Games voor de combat en de art-stijl veel inspiratie te hebben gepakt bij de game Hyper Light Drifter. De video is onder dit artikel te bekijken.

Fallen Angel is een topdown actie-RPG die zich afspeelt in een vreemde kleurrijke-versie van het hiernamaals. Als Lucifer, de oorspronkelijke rebel met een doel, gebruik je krachtige engelachtige en demonische wapens en vaardigheden in je zoektocht om wraak te nemen op de familie die je verdreven heeft. In de game kun je de meest brute combo’s maken door melee-aanvallen te combineren met wapens, krachtige artefacten en demonische vaardigheden. Al deze wapens en vaardigheden kun je vervolgens upgraden, zodat je jouw eigen speelstijl kunt creëren.