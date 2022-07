Switch-versie van Hell Pie is uitgesteld

Het uitstel zou te maken hebben met problemen in de day one patch.

Hell Pie zou oorspronkelijk afgelopen donderdag zijn uitgekomen op Nintendo’s hybride console, maar dankzij problemen in de day one patch is dit helaas toch niet doorgegaan. Game-ontwikkelaar: Sluggerfly heeft nu op twitter aangekondigd dat de game officieel is uitgesteld. Een datum waarop de game nu wel verschijnt hebben ze echter nog niet gedeeld. Van alle platformen is waarop de game verschijnt heeft alleen de Switch last van dit probleem. Op de PlayStation, de Xbox en de PC is de game afgelopen donderdag wel gewoon verschenen.

ūüö® Important announcement ūüö®

Because we and everybody involved are idiots and there were problems with the day one patch, we unfortunately have to delay HELL PIE'S SWITCH RELEASE. The release on all other platforms goes as planned. We're sorry and will keep you updated. pic.twitter.com/vRBwMf4Vhv — Sluggerfly | Hell Pie (@SluggerflyDev) July 20, 2022

Terwijl we wachten op de Switch-versie van de game heeft ontwikkelaar Sluggerfly wel een hilarische, nieuwe trailer van de game vrijgegeven die je hieronder kunt bekijken.

Hell Pie is een 3D platform-game waarin je speelt met Nate de zogenaamde demon of bad taste. Hij heeft de taak gekregen om de ingredi√ęnten te verzamelen voor Satan’s grote verjaardagstaart. Om dit te doen moet Nate de bovenwereld ingaan om hier alle benodigde ingredi√ęnten op tijd veilig te stellen, anders zal er een hell zijn om te betalen! Gelukkig heeft Nate zijn huisdier Angel Nugget bij zich. Deze is met een ketting aan hem verbonden, waardoor hij hem als een grapplinghook kan gebruiken om door de levels te slingeren. Ook kan Nate zichzelf uitrusten met verschillende hoorns die hem toegang geven tot allerlei helse vaardigheden.

Ben jij van plan om met deze helse 3D platformer aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!