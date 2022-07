Releasedatum Circus Electrique bekend

Met tevens een nieuwe trailer om het te vieren!

Ontwikkelaar Zen Studios en uitgever Saber Interactive hebben de releasedatum vrijgegeven van Circus Electrigue. De steampunk turn-based tactical RPG moet op 6 september op de Switch verschijnen. Om dit nieuws te vieren is er tevens een nieuwe trailer uitgebracht. Deze kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Circus Electrique speelt zich af in het Victoriaanse tijdperk, in Londen. In deze verhaal gedreven tactische circus managment game verdedig jij de stad tegen een heel scala aan vijanden, van Bobbies en agressieve Britse zeelui tot gevaarlijk uitziende mime en robo-beren. Want hadden we al gezegd dat het een steampunk genre is? Huur entertainers in, maak gebruik van hun zwaktes en sterktes in gevechten en zorg ervoor dat je circus ook wordt onderhouden. Want bovenal, the show must go on!