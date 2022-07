Nintendo Switch Sports krijgt 27 juli een gratis update

Volledige voetbal-matches met de leg-strap, extra moves in Volleybal en nieuwe ranks in de pro-league!

Nintendo Switch Sports kwam eerder dit jaar in April uit. De game werd toen erg gemixt ontvangen. Want hoewel veel critici de sporten zelf goed vonden had de game last van een gebrek aan content. Wij bij Daily Nintendo waren het hier ook over eens en hebben de game daarom met een 7 beoordeeld. Gelukkig komt er volgende week dinsdag op 27 juli een nieuwe update voor de game uit, die dit probleem een klein beetje zal moeten verhelpen. Dit maakte Nintendo in een tweet hieronder bekend. Helaas zullen er nog geen nieuwe sporten aan de game worden toegevoegd, maar de bestaande sporten worden wel uitgebreid met nieuwe spel-modi.

Reach for the top in the online Pro League with the addition of the new S Rank and ∞ Rank. Show the competition your skills and see how high you can rank! pic.twitter.com/pNv2I7B0rE — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 22, 2022

Zo kun je voetbal volgende week één tegen één of vier tegen vier volledig met de de leg-strap accessoire spelen. Voorheen was deze accessoire alleen te gebruiken in de vrije trap-modus. Hiernaast worden in Volleybal de slide-attack en rocket serve-moves toegevoegd. En tot slot kunnen de competitieve sporters onder ons hun lol op met nieuwe ranks in de pro-league. Hier worden namelijk de nieuwe S- en ∞-ranks aan de game toegevoegd.

Zie jij jezelf de game weer opstarten dankzij deze nieuwe toevoegingen of wacht jij liever tot golf in de herfst wordt toegevoegd? Laat het ons vooral weten in de reacties!