Gerucht: er is een spin-off van Immortals Fenyx Rising in de maak, gebaseerd op Hawaiaanse, Polynesische cultuur 

Bekend game-journalist en industrie insider Jeff Grub heeft in de Games Mess Decides pocast gesproken over een vervolg op de game Immortals Fenyx Rising. Volgens Grub lijkt het echter eerder een spin-off te worden dan een echt vervolg. In tegenstelling tot de eerste game, zal deze spin-off een heel andere art-stijl hebben die niet vergelijkbaar is met Zelda Breath of the Wild. Dat is ergens misschien maar goed ook. In onze review van Immortals Fenyx Rising kun je namelijk lezen dat wij de graphics van de game ook een beetje vonden tegenvallen. De spin-off krijgt volgens Grub de subtitel Oxygen. Ook beweert hij dat de game een Polynesisch-thema zal krijgen, in plaats van het Griekse-thema uit de eerste Immortals-game.

Hieronder lees je wat Jeff Grub precies over de game te vertellen had in zijn podcast:

“ Ubisoft Quebec’s vervolg op Immortals Fenix Rising is geen echt vervolg. Het is meer een spin-off op dezelfde manier. De productienaam van de game heet “Oxygen”. Het is deze keer gebaseerd op de Hawaiiaanse Polynesische cultuur. De game heeft nog steeds een God-verteller. Ze proberen nog steeds visueel gestileerd te zijn, maar het is minder een kopie van Breath of the Wild. Ze spreken van een ‘visual reboot’. De game is op basis van wat concept art in vroege pre-productie, hij komt misschien uit in 2025.“

Belangrijk om te vermelden is dat het hier nog steeds gaat om een gerucht. Ubisoft zelf heeft tot op heden nog geen vervolg op het oorspronkelijke Immortals Fenyx Rising aangekondigd. Zit jij te wachten op een vervolg of spin-off van Immortals Fenyx Rising met een heel andere art-stijl? Laat het ons hieronder weten in de reacties!