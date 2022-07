Gameplaybeelden van een nieuw Sonic gethematiseerd Fall Guys level zijn gelekt

Een compleet level gebaseerd op Green Hill Zone komt mogelijk naar Fall Guys!

Fall Guys Ultimate Knock-out kwam afgelopen maand naar de Switch. Nu de game uit is proberen dataminers in de code te duiken om te kijken wat er in de nabije toekomst allemaal naar de game komt. Zij lijken nu iets vrij groots te hebben gevonden, namelijk een compleet level gebaseerd op Green Hill Zone uit de Sonic-games. Deze stage heet dan ook met een leuke knipoog Bean Hill Zone. We wisten door eerder getoonde Sonic en Knuckles-kostuums dat er Sonic-content naar Fall Guys ging komen, maar een compleet level is iets heel nieuws. We hebben dit ook nog niet voor andere franchises in de game hebben zien gebeuren.

Een gameplayvideo van dit nieuwe Sonic-level gemaakt door Fall Guys-leaker FGpancake is hieronder te bekijken. Hierbij moet wel gezegd worden dat nog niks officieel is bevestigd door de makers van Fall Guys. Neem dit nieuws dus met een klein korreltje zout. Het level zelf echt of niet ziet er in ieder geval schitterend mooi en authentiek uit. Het groene uiterlijk, de loopings en de gouden ringen zijn allemaal terug te vinden in Bean Hill Zone.

Buiten dit Sonic-nieuws heeft Pancake ook een tweet gedeeld met een lijst van nieuwe kostuums voor de game. Naast personages uit de Sonic-serie zitten hier ook een aantal andere grote (game)iconen bij. Zoals bijvoorbeeld Terry Bogard van de Fatal Fury-games, de kopjes van Cuphead en Godzilla.

All items in this update. Collabs are Cuphead, Godzilla, Sonic (Tails, Super Sonic), Fatal Fury, Death's Door, and WWE. pic.twitter.com/bG2whqkT9w — 🪐 Pancake – Fall Guys Leaks + Info 🛰️ (@FGPancake) July 14, 2022

Hoe denk jij over al deze nieuwe, mogelijke Fall Guys-content. Haalt het jou weer terug naar de game of ben jij er inmiddels wel weer een beetje op uitgekeken? Laat het ons vooral weten in de reacties.