70 minuten aan gameplaybeelden Coromon

Deze monstertem-game is vanaf nu beschikbaar!

Eerder deze week verscheen Coromon op de Nintendo Switch. Dit kwam na enkele vertragingen, origineel stond de game eind maart al gepland voor release. De Switch versie bleek alleen problemen te hebben met de online-functionaliteit van de game, maar dit is nu eindelijk opgelost. Voor iedereen die benieuwd is hoe de game nu draait op de Switch hebben we goed nieuws voor je. Youtubekanaal justonegmr heeft namelijk een video geüpload met maar liefst 70 minuten aan gameplaybeelden. Deze beelden kun je hieronder bekijken.

Coromon werd vorig jaar aangekondigd en is een moderne versie gebaseerd op de klassieke monstertem-spellen. Deze game speelt zich af in de Velua-regio, waar Coromon en de mensheid samen leven. Echter verandert dit snel als er een duistere organisatie verschijnt. Het is aan jou om Coromon te vangen, te trainen en de Velua-regio te redden.