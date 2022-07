[15 jaar DN] Doe jij mee? 25 juli Super Smash Bros.-toernooi met mooie prijzen!

Doe op 25 juli mee met ons Super Smash Bros.-toernooi en maak meteen kans op mooie prijzen!

Na 15 jaar kijken we natuurlijk niet alleen terug maar ook vooruit. Een van de plannen die we hebben is vooral meer met de community te gaan doen. Zo willen we elke maand een online toernooi organiseren en streamen waaraan jullie mee kunnen doen. Naast meespelen kun je deze streams bovendien ook volgen via Youtube of Twitch en natuurlijk kun je ook gezellig meepraten. Bovendien kun je met ons eerste toernooi ook nog eens mooie prijzen winnen!

Hoe, wat en wanneer? Op 25 juli organiseren we een Super Smash Bros.-toernooi via Discord en Youtube/Twitch. Deze zal beginnen om 20:30 uur. Weet je al zeker dat je mee wil doen, dan kan je je hier aanmelden. Mocht je het nog niet helemaal zeker weten, maar heb je wel interesse, klik dan op het gele vuistje in het Mededelingen-kanaal binnen de Events-categorie in onze Discord-server. Zo weten we van tevoren hoeveel van jullie meedoen. Onze kanalen waarop de livestream te zien zal zijn:

YouTube: https://www.youtube.com/c/DailyNintendo

Twitch: https://www.twitch.tv/daily_nintendo

Vergeet daarnaast vooral ook niet om onze Discord te joinen zodat je gezellig mee kunt praten. Dat kan natuurlijk ook buiten het toernooi om!

Wat kun je winnen? Uiteindelijk, houden we natuurlijk 2 vechters over bij de finale. Die 2 vechters strijden om de de eerste prijs, maar ook de nummer twee krijgt een leuke prijs!

1e prijs: Namco Museum Archives Vol. 2 (digitaal) + Nintendo Switch Super Mario Carrying Case

Namco Museum Archives Vol. 2 (digitaal) + Nintendo Switch Super Mario Carrying Case 2e prijs: Nintendo Switch Super Mario Carrying Case

Meer informatie over het toernooi

Op 25 juli rond 20:30 uur zal er een opening worden gehouden in de YouTube & Twitch livestream van Daily Nintendo. De Discord-server spraak-kanalen zullen dan ook actief worden gebruikt, waarin de deelnemers gezellig kunnen praten tijdens; en buiten het gevecht. Om de beurt worden spelers in het ”wedstrijd” spraak kanaal gesleept, waar 1 wedstrijd per keer wordt gevochten; en ondertussen wordt in de livestream op YouTube en Twitch enthousiast commentaar gegeven als een voetbal wedstrijd. Heb je geen wedstrijd? Dan spectate je de huidige wedstrijd, en kun je gezellig met je medespelers praten via het open lobby-spraak kanaal.

(Spreken is niet verplicht, wel gewaardeerd. Er is ook een chatkanaal voor degene die niet kunnen/willen spreken). Als een wedstrijd klaar is, zal de uitslag worden verrekend in het toernooi-bord. Het werkt dus gewoon als een toernooi met halve finales, finales, etc.

Dit evenement zal op 25 juli 2022 rond 20:30 uur worden gehouden.