[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 30

Ben jij benieuwd welke games volgende week uitkomen? Lees dan mee!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Azure Striker GUNVOLT 3

Verschijnt op: 28 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €25,99

Het is tijd voor een nieuw deel in de Azure striker GUNVOLT franchise. Dit derde deel in de 2D actie serie belooft zowel een interessant verhaal als goede gameplay te bieden, en zet zichzelf neer als de “most extravagant entry in the series yet!” Jij speelt zowel als nieuwkomer Kirin als oude bekende Gunvolt, waarbij je makkelijk tussen de twee wisselt om de vele levels en eindbazen te overwinnen. Gunvolt 3 is daarnaast primair gemaakt voor de Nintendo Switch, dus je kunt mooie graphics en soepele gameplay verwachten.

Digimon Survive

Verschijnt op: 29 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: ??

Na 3 jaar lang telkens uitgesteld te zijn is het eindelijk zover: Digimon Survive komt uit op de Nintendo Switch. In deze tactische survival RPG volg je het verhaal van een stel tieners, geleid door Takuma Momozuka. Ze zijn tijdens een schoolreis aan het kamperen wanneer ze plotseling naar een vreemde nieuwe wereld geteleporteerd worden, vol monsters en gevaren. De weg naar huis is niet makkelijk, maar gelukkig zijn ze niet alleen. Vecht samen met digimon door een gevaarlijke wereld, waarin jou keuzes niet alleen het verhaal maar ook de evolutie van je partner beïnvloeden. Weet jij iedereen veilig thuis te krijgen?

Xenoblade Chronicles 3

Verschijnt op: 29 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Begin dit jaar werd Xenoblade Chronicles 3 aangekondigd. Deze zou in eerste instantie pas in september uitkomen, maar Nintendo vervroegde dat al snel naar juli van dit jaar. En nu is het zover! In het nieuwe deel van deze actie-RPG volg je het verhaal over een wereld in oorlog. Deze oorlog gaat tussen twee groepen, de Keves en de Agnus. Jij bestuurt zes verschillende hoofdpersonages waaronder drie soldaten van de Keves en drie van de Agnus. Zij hebben de onderlinge oorlog opzij gezet om te vechten tegen een nieuwe veel grotere dreiging. Belangrijk om te weten is dat de speciale soldaten in deze oorlog maar een levensspan van 10 jaar hebben. Echter vechten ze zoveel dat de meeste deze 10 jaar niet halen. De game wil met dit verhaal een punt maken over de zin en de waarde van het leven.

Wat verder verschijnt in de week van 25 tot en met 31 juli:

26 juli 2022: Under the Jolly Roger: Complete Edition – €29,99

26 juli 2022: Artsy Pixel – €6,49

26 juli 2022: Solitaire Master VS – €6,49

27 juli 2022: Gemaboy Zero Origins – €12,34

27 juli 2022: Arsonist Heaven – €4,99

27 juli 2022: Train Valley: Console Edition – €11,99

27 juli 2022: Jigoku Unko Toripuru – €3,19

28 juli 2022: Strange Horticulture – €13,49

28 juli 2022: Koumajou Remilia: Scarlet Symphony – €29,99

28 juli 2022: Hot “Sento Girls” and Love – €6,82

28 juli 2022: Aniquilation – €12,99

28 juli 2022: Japanese Escape Games: The Hospital – €8,99

28 juli 2022: Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions – €20,99

28 juli 2022: Puzzletronics: Digital Infinite – €3,99

28 juli 2022: Yuoni – € 14,99

28 juli 2022: Lootlite – €4,99

28 juli 2022: Lord Winklebottom Investigates -€ 18,99

28 juli 2022: Romeow: to the cracked Mars – €2,99

29 juli 2022: Avenging Spirit – €5,99

29 juli 2022: MADiSON – €34,99

29 juli 2022: Superpanda 2 – €3,99

29 juli 2022: Coloring Book: Adventure Bundle – 90 drawings – €5,99

29 juli 2022: Turrican Anthology Vol. II – €34,99

29 juli 2022: Turrican Anthology Vol. I – €34,99