Nieuwe games toegevoegd aan NES en SNES voor Switch Online

Twee nieuwe spellen voor de SNES en een voor de NES in deze update.

Het bleef een tijdje stil rond de apps voor de NES en SNES, die je gratis kan downloaden en spelen bij een abonnement op Nintendo Switch Online (met en zonder uitbreiding). Maar vandaag is er voor beide apps onverwacht een update verschenen. In deze update zitten twee nieuwe spellen voor de SNES en een voor de NES. Voor de NES is Daiva Story 6: Imperial of Nirsartia toegevoegd. Een schietspel zoals ze vroeger vaak werden gemaakt, voor Metroidvania een apart genre werd. Voor de SNES is een Kirby-puzzelgame verschenen: Kirby’s Avalanche, een soort Tetris of PuyoPuyo in de stijl van ieders favoriete roze bolletje. Daarnaast kun je een potje knokken met Fighter’s History. Het is een arcade-vechtspel van 1 tegen 1, zoals de andere (bekendere) vechttitels uit die periode.

Bekijk hieronder de trailer voor een korte introductie van de drie games en een “geheim” wachtwoord voor Daiva Story 6. Of start gelijk de updates op je hybride console en speel met je game naar keuze.

De westerse update van de NES en SNES app.

Voor de Japanse regio of spelers met een Japans gebruikersaccount wordt overigens Kirby’s Star Stacker toegevoegd en niet Kirby’s Avalanche aan de SNES app.

De Japanse update van de NES en SNES app.

