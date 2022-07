My Nintendo cadeau-codes voor Kirby en de Vergeten Wereld

Voer deze codes in bij het Waddle-Dee-Liveries depot voor leuke kado'tjes!

Kirby en de Vergeten Wereld is al een tijdje uit voor de Nintendo Switch, en laatst heeft Nintendo een klein en tijdelijk ”evenementje” gestart in de game. Het werkt via My Nintendo, je moest opdrachten voltooien om codes te ontvangen die je in-game via het Waddle-Dee-Liveries depot kon invoeren (zie uitleg van hoe je daar komt hieronder) kon invoeren.

Waarna je een kado’tje ontvangt voor het invullen van die code!

Je kunt deze codes invullen bij de Waddle-Dee voor een beloning:

< NEWWORLD > Star Coin x150, 1 Car-Mouth Cake (beschikbaar tot 22 augustus)

< BRAWLINGCOLOSSEUM > Star Coin x500, Attack Boost (voor nu, geen deadline)

< CLEARDEMO > Star Coin x300 (voor nu, geen deadline)

< FIRSTPASSWORD > Star Coin x100 (voor nu, geen deadline)

< KIRBYSTORY > Star Coin x300 (voor nu, geen deadline)

< KIRBYTHEGOURMET > Rare Stone, Car-Mouth Cake (voor nu, geen deadline)

< NEWADVENTURE > Star Coin x300, Rare Stone (voor nu, geen deadline)

< THANKYOUMETAKNIGHT – Rare Stone x3 (voor nu, geen deadline)

< THANKYOUKIRBY > Star Coin x1000, Rare Stone (voor nu, geen deadline)

< GAMENEWS > Rare Stone (voor nu, geen deadline)

< ADVENTUREGUIDE > Rare Stone (voor nu, geen deadline)

< BIRTHDAY > Rare Stone (voor nu, geen deadline)

Geniet van de codes! (Het bespaart in ieder geval een hoop tijd, vergeleken met ze zoeken)

Heb jij Kirby en de Vergeten Wereld al uitgespeeld? Laat het ons weten in de reacties!