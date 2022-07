Glaceon nu beschikbaar in Pokémon Unite

Check ook meteen de bijbehorende trailer!

Afgelopen week kon je al lezen dat er nieuwe Pokémon naar Pokémon Unite komen om de eerste verjaardag van de game te vieren. Vanaf nu is Glaceon speelbaar in Pokémon Unite en deze staat in onderstaande trailer in de schijnwerpers. Het blijft overigens niet bij de komst van deze ene nieuwe Pokénon. Zo zullen Buzzwole en Tyranitar later ook volgen en maken er in september drie onbekende Pokémon hun opwachting.

