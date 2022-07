Bear and Breakfast loopt vertraging op

De Switch versie laat helaas nog even op zich wachten

Bijzondere managment sim Bear and Breakfast is uitgesteld. De titel zou volgende week op de Switch verschijnen, maar ontwikkelaar Gummy Cat heeft laten weten dat het deze datum niet gaat halen. De reden hiervoor ligt aan de control scheme. Tijdens het testen kwamen ze erachter dat deze niet helemaal lekker loopt op consoles. Ze willen hier enkele aanpassingen aan maken, maar dit heeft tijd nodig. Grappig is dat de game volgende week nog wel naar de PC komt, maar dat ook deze voor nu geen controller support zal hebben.

Een nieuwe releasedatum is nog niet gegeven. De studio geeft aan een aantal weken nodig te hebben om dit uit te werken en te implementeren. Toch geven ze aan dat het niet te lang kan duren. Het zal “ergens in de aankomende maanden” verschijnen, en ze geven aan zo snel mogelijk een nieuwe release datum aan te kondigen.

“Gummy Cat can promise that with the short delay for controller and Switch players, their labor of love will be worth the wait, so please bear with it for now.

In Bear and Breakfast speel je een beer die de droom heeft een Bed & Breakfast op te starten. Verbreed je horizon, richt je eigen Bed & Breakfast in en trek het toerisme naar je toe! Naast het onderhouden van je zaak is er genoeg te doen: ontdek geheimen in het diepe woud die je B&B een voordeel kunnen geven. Let alleen wel dat je niet te ver van het pad afwijkt. Er liggen gevaarlijke wezens op de loer… Voor een kijkje in deze grappige game kun je hieronder een oude trailer bekijken.