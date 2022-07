Xenoblade Chronicles 3 krijgt Engelse overzichtstrailer

Ontdek het nieuwste deel in de Xenoblade-serie met een nieuwe trailer van ruim 8 minuten.

Over iets meer dan een week kunnen Nintendo Switch-eigenaren eindelijk aan de slag met Xenoblade Chronicles 3, het nieuwste deel in de populaire Xenoblade-serie. In aanloop op de release voorziet Nintendo ons van een gloednieuwe trailer waarin verschillende aspecten van de game voorbij komen. Zo zijn er verschillende cutscenes en stukjes gameplay te zien. De trailer verscheen eerder al in het Japans maar nu kun je deze ook in het Engels bekijken.

alt Xenoblade Chronicles 3 op 29 juli bij jou op de deurmat? Of ben jij toch nog niet helemaal overtuigd? Laat het ons vooral weten in de reacties!