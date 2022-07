Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection verschijnt in augustus

Op 30 augustus is het eindelijk zover!

Vorige maand konden TMNT-fans al genieten van een nieuwe game. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge kwam toen uit en werd met een prachtige 8,5 beoordeeld. De volgende TMNT-game staat echter alweer voor de deur. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection werd begin dit jaar in maart aangekondigd, maar kreeg toen nog geen releasedatum. Deze is vandaag door middel van een trailer eindelijk bekendgemaakt. Op 30 augustus zal de game verschijnen voor de Nintendo Switch en andere platformen. De trailer kan je hieronder bekijken.

The Cowabunga Collection bestaat uit:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Meer informatie over de verschillende versies van de games kan je hier lezen. Kijk jij uit naar deze uitgebreide collectie? Laat het ons weten in de reacties!