Nintendo Live 2022 – Het is weer terug!

Toernooien, muziek optredens en allemaal speelbare games!

Meer goed nieuws omtrent events en gamebeurzen. Nintendo Live 2022 zal later dit jaar plaatsvinden in Japan over een twee-daags weekend. Het evenement was sinds 2019 ge-cancelled maar komt nu eindelijk terug, met wat extra voorzorgsmaatregelen natuurlijk.

In Nintendo Live kun je uitkijken naar toernooien, speelbare games en muziek optredens. Denk hierbij aan Smash Bros. en Splatoon 3 toernooien. Bijzonder is dat dit jaar ook Nintendo Switch Sports een toernooi zal hebben. Voor de muziek optredens zijn Splatoon 3 en Animal Crossing: New Horizons gekozen.

Naast deze grote punten van het evenement zullen er ook andere stage events zijn, waaronder een Mario Kart 8 Deluxe toernooi waarin de beste spelers het tegen elkaar op zullen nemen. Nintendo Live 2022 zal plaatsvinden op e Tokyo Big Site in Odaiba op 8 en 9 oktober dit jaar.

Misschien niet meteen iets voor ons om naartoe te vliegen of bij aanwezig te zijn, zeker niet omdat er een loting is om er bij te mogen zijn. Het betekent echter wel dat we mogelijk meer beelden krijgen van up and coming games, en daarnaast is e-sport van Smash Bros. en Splatoon ook iets waar velen op het puntje van hun stoel zullen zitten. Persoonlijk ben ik benieuwd naar de muziek uitvoering die hopelijk later online terug te vinden zal zijn.

De officiële site vind je hier terug. Wat denken jullie ervan? Laat het hieronder weten!