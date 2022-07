Luister naar Chain Attack van Xenoblade Chronicles 3

Dit nummer speelt af als je een Chain Attack uitvoert!

Volgende week is het al zover en dan komt Xenoblade Chronicles 3 uit voor de Nintendo Switch. Vanaf 29 juli kunnen Switch-bezitters namelijk ermee aan de slag. In het spel komt een hoop muziek voor. Nintendo heeft al eerder tracks gedeeld op YouTube, waaronder You Will Know Our Names – Finale en Millick Meadows. Het gaat ditmaal om het nummer Chain Attack. Dat nummer zal je horen als je een Chain Attack uitvoert.

De afgelopen tijd is er nog meer nieuws over de game naar buiten gebracht. Zo maakte Nintendo bekend dat de Collector’s Edition niet voor de release verkocht gaat worden, pas in september. Het zal dan ook zonder spel verkocht worden, zodat de Xenoblade-fans de game wel op release kunnen spelen. Tevens is er een Engelse overzichtstrailer verschenen waarin Xenoblade Chronicles 3 uitgebreid getoond wordt.

Kan jij ook niet wachten op het nieuwste deel in de Xenoblade-serie? Laat het ons weten in de reacties!