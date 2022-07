Gameplaybeelden Switch-versie Redout 2

Deze supersnelle racegame is eindelijk verschenen op de Switch!

Redout 2 is eindelijk verschenen op de Nintendo Switch. De game kwam na verschillende vertragingen op 16 juni naar andere platformen, maar de Switch versie liet op zich wachten. Tot eerder deze week. De game is vanaf nu beschikbaar, en voor wie wil weten hoe de game draait op de Switch hebben we hieronder een video voor je. Deze video van youtubekanaal NintendoGalaxy toont namelijk 10 minuten aan gameplaybeelden.

Redout 2 is een racespel vol razendsnelle races, verbluffende beelden en een geweldige soundtrack. Het is namelijk een eerbetoon aan klassieke arcade racegames. Naast een uitgebreide singleplayer-campagne biedt dit spel ook multiplayer met diepgaande besturing die je tevens kunt aanpassen. Er zijn 36 verschillende tracks waarop je kunt racen, maar je kan ze ook in omgekeerde richting spelen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om jouw hovership naar wens aan te passen.

Heb of ben jij van plan deze supersnelle racegame te halen? Laat het weten in een reactie hieronder!