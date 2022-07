Final Fantasy NFTs? Square Enix zegt jazeker

Is dit een goede keuze? Of het begin van een nare trend?

Onderhand zal iedereen wel van NFTs hebben gehoord en ook hoe die markt onderhand verloopt. Vorige jaar was Square Enix ook met het idee bezig om mogelijk wat met NFTs wat te doen en nu… hebben ze de knoop doorgehakt. Er komen Final Fantasy NFTs, specifiek om het 25 jarig bestaan van Final Fantasy VII te vieren.

Het bericht van Eurogamer komt dat Square Enix zal samenwerken met NFT bedrijf Enjin om een digitale kaart collectie te maken. Deze collectie zal gereleased worden op het Enjin netwerk in 2023 en zullen op de blockchain van het bedrijf worden bewaard. Er komt echter ook een fysieke collectie met de game.

Over de fysieke versie is er al een actie figuur te pre-orderen: Cloud Strife. Naast dat je de figurine koopt krijg je ook tickets die je kunt inwisselen om een digitaal certificaat van echtheid en digitale versie van de figurine te krijgen. Als je op de pagine van de figurine kijkt zie je ook vrij snel waarschuwingen staan omtrent de NFT kant van de aankoop. Mocht bijvoorbeeld de Enjin service niet beschikbaar worden in de toekomst dan is er goeie kans dat je je rechten en toegang tot de NFT kwijtraakt.

Nu zal je denken, ach ik hou de figurine en die NFT maakt me niet veel uit. Wat een goed punt is, maar de prijs van figurines in de Bring Arts serie (waar deze ook onder valt) zitten vaak tussen de $70-100. Dat de figurine nu $130 kost betekent dat het NFT aspect een verschil maakt in aankoopprijs. En dat je die dus ook kan verliezen.

Daarnaast zullen spelers van FFVII vast al hebben bedacht bij het lezen zo ver, dat dit best een ironische beslissing is. In de game speel je namelijk als Cloud Strife die het opneemt tegen Shinra Inc., een megabedrijf dat de planeet leegzuigt van leven als een energiebron. (De tweet hieronder wilde ik jullie niet ontnemen).

It's actually ironic as hell that Cloud's game is about saving the planet and yet Square Enix really has the audacity to slap an nft on his new figure pic.twitter.com/XgNyDnkLmR — MarciūüĆĻ (@MarcelinaRose_) July 21, 2022

Enjin geeft in ieder geval aan dat de NFTs carbon-neutraal zullen zijn tegen 2030. Maar is dat op tijd? En fans zijn alsnog niet blij met het nieuws. De president van Square Enix, Yosuke Matsuda, gaf al eerder aan dat hij hoopte dat NFTs een grote trend zouden worden in games. Dit heeft hij nog een keer benadrukt in april dit jaar. Later gaf hij wel aan dat het nog te vroeg was om Dragon Quest en Final Fantasy blockchain games te maken.

Wat vinden jullie van het nieuws? Fan van NFTs of niet? Wat betekent dit voor de toekomst van gamen als een bedrijf als Square Enix een stap als dit maakt? Maak je je zorgen of zie je juist mogelijkheden?