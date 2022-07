Even wat anders: Prachtig wacky reclame voor Monster Hunter Rise: Sunbreak

Zo zouden we wel meer reclames willen zien!

De DLC voor Monster Hunter Rise is al een paar weken uit. En het speelt geweldig kan ik persoonlijk je vertellen (en de review is ook lovend!)

Nu zal het voor de mensen die twijfelden of die het nog niet wisten, allang voorbij zijn gekomen dat je de DLC kunt halen. Capcom dacht toch nog misschien wat mensen mis te lopen die het nieuws niet hadden meegekregen. Wat doe je dan? Reclame maken, en deze reclame is ehh… ja het is een reclame maar… nou kijk geniet zelf even:

Zit het nummer in je hoofd? Nog niet? Geen zorgen dat komt nog wel. Als reclames nou altijd op deze manier waren gedaan, weet ik zeker dat velen van ons ook sneller een game zouden kopen. Deze prachtige reclame is echt even wat anders, en hoewel ik er zelf bijna niks van kon verstaan, was het absoluut een mooi filmpje tussendoor.

Monster Hunter Rise: Sunbreak is dus uit. En mocht je nog hebben getwijfeld of het niet hebben meegekregen, dan trekt deze commercial je vast en zeker over de streep! En anders raad ik aan de review te lezen voor een meer in-depth oordeel. Ik zet in ieder geval nog een keer de wacky reclame op. Wat vind jij van dit nummer/deze aanpak? Laat het hieronder weten.