Endling: Extinction is Forever gameplay beelden

Naast een prachtige trailer nu ook beeldige gameplay beelden.

Gisteren kwam deze 3D side-scroller uit in de eShop met een eigen launch trailer. De game van uitgever Handygames en maker Herobeat Studios laat in de trailer een prachtige animatie zien, maar geeft geen goed beeld van de gameplay.

In de trailer kreeg je al wel goed mee waar het verhaal over gaat. Je speelt als de laatste vos ter wereld en haar jongen. De wereld van deze vos is verwoest door de overconsumptie van de mensheid. Je moet goed voor jouw jongen zorgen door te jagen op andere dieren en jouw jongen vervolgens te voeden. Als moeder zie je jouw jongen level na level groeien, ontdek je hun unieke persoonlijkheden en angsten en help je ze overleven.

Maar hoe de game er nu daadwerkelijk uitziet? Hieronder kun je 25 minuten aan gameplay bekijken. De trailer was een mooie animatie, maar de game zelf heeft ook een erg mooie en passende stijl. Daarnaast blijkt het grafisch ook erg goed te werken op de Switch want de game lijkt vlekkeloos te draaien.

Jij de game al gehaald? Of twijfelde je nog en ben je nu misschien over de streep getrokken? Je kunt Endling: Extinction is Forever in ieder geval te verkrijgen in de eShop én fysiek voor €29,99.