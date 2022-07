Bekijk hoe LIVE A LIVE’s Go! Go! Steel Titan! is gemaakt

Werp een blik achter de schermen bij het maken van de muziekvideo.

Nog maar twee dagen en dan komt LIVE A LIVE alweer uit op de Nintendo Switch. De game heeft de afgelopen weken een hoop trailers gekregen. Daarnaast is er zelfs een filmpje gedeeld waarin getoond wordt hoe een speciale illustratie wordt gemaakt. Vandaag heeft Nintendo weer een nieuw filmpje gedeeld op YouTube. Ditmaal kan je bekijken hoe het liedje Go! Go! Steel Titan! is ingezongen. Tokita-san, Shimomura-san en Kageyama-san proberen zo het bekende liedje in een nieuw jasje te steken.

LIVE A LIVE is een RPG die oorspronkelijk in 1994 werd uitgebracht door Square Enix op de Super Famicom in Japan. Het spel heeft nooit een release in het Westen mogen zien, tot nu. Voor de Switch-versie is het spel in een nieuw 2D-HD-jasje gegoten waardoor het dezelfde stijl heeft als OCTOPATH TRAVELER en TRIANGLE STRATEGY. Spelers beleven in LIVE A LIVE het verhaal van zeven helden uit zeven tijdperken waarbij elk verhaal los in eigen volgorde te spelen is.

Ben jij van plan LIVE A LIVE te halen? Brengt deze video jou al gelijk in de juiste sferen? We horen het graag in een reactie! Mocht je nog twijfelen over de game, dan kan je de demo in de eShop downloaden en de game testen.