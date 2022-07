Alfred Hitchcock – Vertigo verschijnt in september

De film Vertigo van Alfred Hitchcock als game.

Vorig jaar juni werd er een game gebaseerd op de film Vertigo van Alfred Hitchcock aangekondigd. Ondertussen is het spel Alfred Hitchcock – Vertigo al uitgebracht voor de pc, maar consoles waaronder de Nintendo Switch moesten nog wachten. Vandaag heeft Microids aangekondigd dat de game op 27 september zal gaan verschijnen. Dit deed Microids via een trailer op YouTube. Deze kan je hieronder bekijken. De game zal zowel digitaal als fysiek te koop zijn. Daarnaast zal er een gelimiteerde versie komen die de game, artbook en digitale soundtrack zal bevatten.

Alfred Hitchcock – Vertigo is een psychologische thriller waarin het niet duidelijk is wat echt is of fantasie. Je speelt als schrijver Ed Miller die een auto ongeluk overleeft in Brody Canyon, Californië. Naast hem is er niemand gevonden, maar hij zweert dat hij samen met zijn vrouw en dochter was. Ed is zwaar getraumatiseerd en leidt al snel aan vertigo. Echter probeert hij toch te achterhalen wat er gebeurd is op de dag van het ongeluk.

Heb jij vroeger Vertigo gekeken en kijk je uit naar de game? Of wordt dit jouw eerste kennismaking met het verhaal? Laat het ons weten in de reacties!