Xenoblade Chronicles 3 Collector’s Edition vanaf september 2022 apart te bestellen via de My Nintendo Store

Verzamelaars moeten nog geduld hebben, maar kunnen wel vanaf de releasedatum spelen.

Keek jij al reikhalzend uit naar de Collector’s Edition van Xenoblade Chronicles 3? Of wilde je na het zien van de bovenstaande afbeelding gelijk overgaan tot een pre-order van deze verzamelaarseditie? Lees dan onderstaande informatie uit de officiële berichtgeving van Nintendo.

Vanwege onvoorziene logistieke problemen kunnen we voor de release van de game op 29 juli geen pre-orders aannemen voor de Xenoblade Chronicles 3 Collector’s Edition. We bieden onze excuses aan aan diegenen die hoopten voor de release hun pre-order te kunnen plaatsen. Om iedereen de mogelijkheid te bieden om de game op de releasedatum te kopen en te spelen, bieden we vanaf nu de inhoud van de Collector’s Edition (een softcover concept-artbook, een steelbook en de verpakking) apart te koop aan tegen een prijs waarbij de game Xenoblade Chronicles 3 niet is inbegrepen. Op deze manier kun je de game Xenoblade Chronicles 3 kopen wanneer deze op 29 juli wordt uitgebracht, en heb je in september kans om de inhoud van de Collector’s Edition te pre-orderen in de My Nintendo Store.

Je kunt op de officiële nieuwspagina van Nintendo je e-mailadres invoeren om op de hoogte gehouden te worden van deze pre-order. Aangezien de Collector’s Edition nog even op zich laat wachten en niet de game zelf bevat, kun je Xenoblade Chronicles 3 als losse game bestellen of kopen in je favoriete (web)winkel of de eShop.

Hoe denk jij over deze gang van zaken over de uitlevering van de Collector’s Edition? Ga je de pre-order in de gaten houden of laat je het juist hierom schieten? Laat je horen in een reactie hieronder.