Star Wars: Hunters uitgesteld naar 2023

Helaas moeten Switch-bezitters nog een jaar langer wachten op dit Star Wars-spel.

In de Nintendo Direct van februari 2021 werd Star Wars: Hunters aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game stond gepland voor een release ergens dat jaar. In september werd de game helaas uitgesteld naar 2022, maar zonder exacte releasedatum. Nu heeft Zynga bekendgemaakt dat het spel opnieuw is uitgesteld. Ditmaal naar 2023, wat betekent dat Switch-bezitters nog langer zullen moeten wachten op dit Star Wars-spel.

Update on Star Wars: Hunters pic.twitter.com/F0ebimryVY — Zynga Star Wars (@ZyngaStarWars) July 18, 2022

Star Wars: Hunters draait om het uitvechten van online multiplayer-gevechten. In een periode tussen Return of the Jedi en The Force Awakens zul jij een team moeten samenstellen om het sterrenstelsel te helpen vrede te krijgen. Of je nu voor de Rebellion, Bounty Hunters of Imperials kiest, alles is mogelijk in deze game.

Keek jij uit naar deze game en baal je er nu van dat het opnieuw is uitgesteld? Hoe lijkt de game jou? We horen het graag in de vorm van een reactie!