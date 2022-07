Mario Strikers: Battle League Football krijgt eerste gratis update

Download vanaf vrijdag 22 juli de eerste gratis update!

Vorige maand kwam Mario Strikers: Battle League Football naar Nintendo’s hybride console. Voor de release was al aangekondigd dat de game meerdere gratis updates zou gaan ontvangen. Vandaag heeft Nintendo bekendgemaakt via een trailer dat de eerste update er aanstaande vrijdag, 22 juli, aankomt. Switch-bezitters hoeven dan alleen de game te updaten en dan is de nieuwe content beschikbaar. De trailer kan je hieronder bekijken.

De update bevat twee nieuwe personages om met te spelen, namelijk Daisy en Shy Guy. Daisy is zeer balvast, maar Shy Guy is vooral een all-rounder. Ook kan je de nieuwe ridderuitrusting, die zorgt voor meer kracht en schotkracht, kopen met jouw verdiende muntjes. Daarbij is er een nieuw stadion om in te spelen: woestijnruïne.

Mario Strikers: Battle League Football is lokaal speelbaar met wel 8 spelers tegelijk. In de game speel je met twee teams van 5 personen die er alles aan doen om te winnen. Buiten een lokale multiplayer zit er ook een onlinemodus in de game. In deze modus kun je je eigen voetbalclub beginnen samen met 19 andere personen. Het doel is natuurlijk om de beste voetbalclub ter wereld te worden. Hierbuiten kun je natuurlijk weer rekenen op de chaotische voetbal gameplay, boordevol items en speciale shots, die je van de franchise gewend bent.

In de review kreeg Mario Strikers een nette 7,2. Speel jij de game nog? Zorgt deze update ervoor dat je weer terugkeert naar de game? Laat het ons weten in de reacties!