Laat je bloed stromen met de karaktertrailer van Esidisi uit JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Blijkbaar stroomt het vechtersbloed goed door de aderen van deze vechter.

In de nieuwste karaktertrailer van JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R maken we kennis met een van de Pillar Man, Esidisi. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en deze krijger heeft echt vechtersbloed door zijn aderen stromen. In deze beelden laat Esidisi een aantal unieke vechtersmoves zien zonder dat het een compleet bloedbad wordt. Wanneer hij weggelaten zou worden uit de game, zou het een ware aderlating zijn geweest. Bekijk daarom hieronder snel de bloedstollende introductie.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R is een volledig vernieuwde versie van de originele game uit 2014. Alle artwork, animaties, audio en het complete vechtsysteem zijn onder handen genomen om te voldoen aan de verwachtingen van de huidige spelers en fans van JoJo’s Bizarre Adventure. Bandai Namco brengt het spel uit voor de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox en pc. Vanaf 2 september 2022 kun je een potje knokken met de personages uit de manga en anime JoJo’s Bizarre Adventure in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

Al eerder maakten wij de uitgebreide Collector’s Edition van de game bekend en lieten wij onder meer Jonathan Joestar in een trailer, Yoshikage Kira en drie andere dames uit de game zien.

Ben jij ook fan van JoJo’s Bizarre Adventure? Schrijf dan gelijk een reactie!