Endling: Extinction is Forever krijgt launchtrailer

Help de vossen te overleven!

Vandaag is het bijzondere spel Endling: Extinction is Forever verschenen voor de Nintendo Switch. Daarom heeft Nintendo ook op hun YouTube-kanaal een launchtrailer gedeeld. Deze kan je hieronder bekijken. De game is zowel fysiek als digitaal te koop. Switch-bezitters kunnen de game in de eShop voor €29,99 kopen. Alleen vandaag (19 juli 2022) nog geldt de actie waardoor de game voor slechts €26,99 te koop is.

Endling: Extinction is Forever is een 3D side-scrolling platformer waarin je speelt als de laatste vos ter wereld en haar drie jongen. De wereld van deze vos is verwoest door de overconsumptie van de mensheid. Je moet goed voor jouw jongen zorgen door te jagen op andere dieren en jouw jongen vervolgens te voeden. Als moeder zie je jouw jongen level na level groeien, ontdek je hun unieke persoonlijkheden en angsten en help je ze overleven.

