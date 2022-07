F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch krijgt launchtrailer

Bekijk de nieuwste trailer van F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch is een 2D-metroidvania die eind vorig jaar verscheen op de pc, PS4 en PS5. Inmiddels is de game ook verkrijgbaar op Nintendo ’s hybride console en daar hoort natuurlijk een launch-trailer bij. Twijfel je nog of de game iets voor jou is? Wellicht kan onderstaande trailer je overtuigen!

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch speelt zich af in Torch City, een stad waar tot op zes jaar geleden vooral dieren woonden. Zes jaar geleden viel de Machine Legion binnen, en alhoewel de stad dapper verzet bood, heeft dit legioen uiteindelijk de stad gekoloniseerd. Jij speelt Rayton, een voormalige verzetsstrijder uit deze stad. Na de oorlog leeft hij een veelal teruggetrokken bestaan, maar nadat zijn vriend op agressieve manier gearresteerd wordt, besluit Rayton nogmaals terug te vechten. Met zijn wapen, een enorme mechanische vuist, gaat hij op pad, maar hij bevindt zich al snel in een groter plot tussen de maffia, het verzet en het legioen.