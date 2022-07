Bekijk de lanceertrailer en gameplaybeelden van Spidersaurs

Schiet dinosaurus-spinhybriden overhoop op je hybride console!

Wat krijg je, als je de films Jurassic Park en Eight Legged Freaks met elkaar kruist? Waarschijnlijk iets als de nieuwe game van WayForward: Spidersaurs! Deze game kwam 14 juli 2022 uit voor de Nintendo Switch en andere platforms. In Spidersaurs heb je twee hoofdpersonen, Adrian en Victoria. Kies een van beide uit om de strijd aan te gaan met de dinosaurus-spinhybriden of pak met twee spelers de wapens op tegen deze monsters. Spidersaurs speelt als een klassieke Metroidvania-game. Je rent en springt rond door een level, klimt op muren en schiet vijanden en bazen overhoop. Hoewel de combinatie van dinosaurussen en spinnen behoorlijk eng klinkt, is de game dat niet. Het spel wordt gepresenteerd in een aantrekkelijke en kleurrijke tekenfilmstijl. Voor de spelers die liever Nederlandstalige spellen spelen bevat Spidersaurs ook nog eens een Nederlandse taaloptie.

Bekijk hieronder de lanceertrailer van WayForward en 20 minuten aan gameplaybeelden van Handheld Players. Ben je door deze beelden enthousiast geworden over Spidersaurs? Voor €19,99 in de eShop kun je de game nu al binnenhalen op je Nintendo Switch. Wil je liever een fysieke versie? Dan is er voor later deze zomer een release gepland door Limited Run Games. Vergeet ook niet hieronder te schrijven of je ook wakker gaat liggen van dinosaursussen met (minimaal) acht poten.