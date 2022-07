Warframe-ontwikkelaars onthullen Soulframe

Een open wereld bedacht door de ontwikkelaars van Warframe.

Warframe is al zo’n tien jaar een succesvolle online-game met miljoenen spelers. Na vele jaren aan uitbreidingen en nieuwe platformen die zijn aangeboord is het echter ook tijd voor wat nieuws. Digital Extremes heeft daarom onthuld dat de creatieve breinen achter Warframe ondertussen bezig zijn met wat nieuws. Soulframe is nog maar in de vroege stadia van de ontwikkeling, maar ziet er met de onthulling al belovend uit.

Het zal een compleet andere ervaring dan Warframe worden aangezien de gevechten langzamer zullen gaan en een focus gaan hebben op melee. Het compleet omgedraaide van de constante beweging bij Warframe. Helaas is de trailer door leeftijdsbeperkingen alleen op YouTube te bekijken. Dat kan via de onderstaande tweet of door hier te klikken. Het is nog niet bekend naar welke platformen deze game komt.

Now in early development: #Soulframe – an open world adventure from the creative minds behind #Warframe.



Join us: https://t.co/ShOTCSvGUf https://t.co/FYZKCAXx29 — Digital Extremes (@DigitalExtremes) July 17, 2022