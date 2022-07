Meer dan een half uur aan gameplaybeelden XEL

Deze door Zelda geïnspireerde game is nu verkrijgbaar!

XEL verscheen afgelopen week op de Nintendo Switch. Deze action-adventure titel stond al even op onze radar: zo mochten we de game op Gamescom 2021 al eens bekijken en met de ontwikkelaar praten. Ons verslag daarvan kun je hier lezen. Zelf benieuwd naar hoe de game eruit ziet? Youtube kanaal Super Nintendad heeft een video met gameplaybeelden online gezet waarin de eerste 38 minuten van de game worden laten zien. De video kun je hieronder bekijken.

In XEL volg je het verhaal van Reid, die aanspoelt op een onbekend eiland. Ze is haar geheugen kwijt en weet niet wie ze is of waar ze vandaan komt. Tijdens haar zoektocht naar antwoorden ontdekt ze een nieuw land vol aandoenlijke personages en kerkers vol onmogelijke puzzels. Ook vind ze vele voorwerpen met vreemde functies, zoals de manipulatie van tijd. Al snel ontdekt ze een aantal verborgen geheimen, maar heeft ze de kracht en moed om hier iets mee te doen? Of zit ze straks ook vast in een eindeloze lus van gevaar en wanhoop?