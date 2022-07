Japan Expo heeft flink wat nieuwe Xenoblade Chronicles 3 beelden getoond

Nintendo of France heeft flink wat nieuwe beelden getoond zonder verhaalspoilers.

Het is nog niet zo lang geleden dat we door Nintendo getrakteerd werden op een speciale Xenoblade Chronicles 3 Direct. Hierin werd van alles onthuld waaronder dat er DLC zal komen en meer over het verhaal en locaties.

Vandaag heeft Nintendo tijdens de Japan Expo in Frankrijk nog wat extra gameplay onthuld. Deze gameplay heeft geen verhaalonderdelen en is dus praktisch spoilervrij. De gameplay speelt zich af in het besneeuwde Captocorn Peak en laat verschillende mechanics zoals ook de Ouroboros zien. Dit alles via een Engelse versie van het spel.