Bayonetta 3 heeft de grootste Bayonetta file size

Bovendien is het één van de grootste downloads voor de Switch van Nintendo.

Van de week werd eindelijk de releasedatum van Bayonetta 3 onthuld. Op 28 oktober kunnen we weer flink wat gevechten aangaan met onze favoriete heks. Of naja heksen, want Platinum Games heeft bevestigd dat er meerdere Bayonetta’s hun opwachting maken in het spel. Ook Bayonetta zal dus het multiversum gaan gebruiken.

Nu is dankzij de eShop bekend gemaakt dat Bayonetta 3 een flinke download zal worden. Met maar liefst 15GB zal het ergens bovenaan de lijst van groottes staan van door Nintendo uitgegeven games. Nintendo weet namelijk altijd erg goed hun games te optimaliseren. Het spel is ook groter dan de vorige twee Bayonetta-spellen op de Switch die waren namelijk 8,6GB en 12,4GB. Of het dan ook een significant grotere game wordt valt nog te bezien. Het kan namelijk ook komen door meer verschillende assets.