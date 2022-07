[15 jaar DN] Kennen jullie deze nog? De beste games uit 2007

Patricia dook terug in de tijd.

Daily Nintendo bestaat 15 jaar, en alhoewel we dat natuurlijk grotendeels vieren met vooral veel nieuwe dingen vonden we het ook leuk om eens naar het verleden te kijken. Het begin van Daily Nintendo ontstond in juli 2007. Maar welke games speelden we toen eigenlijk? En waarop?

Dus leun lekker achterover en laat je mee terugnemen in de tijd. Het is 2007. Vergeet de Switch eventjes, want dit waren de hoogtij dagen van de Wii. Deze nieuwe spelcomputer, die eind 2006 was uitgekomen, nam de wereld bij storm. Hij was zo populair dat hij maandenlang niet te krijgen was. Tegenwoordig is dat misschien niet zo raar meer, maar toen had nog bijna niemand van scalpers gehoord. Het was niet zo dat mensen ze massaal opkochten, hij was gewoon niet te krijgen! Daarnaast deed de Nintendo DS ook nog volop mee. Deze was dan al wel wat ouder (2005) maar het zou nog tot 2011 duren voordat de nieuwe 3DS werd geïntroduceerd.

Daarnaast was 2007 sowieso een prachtjaar voor games. Er werden vele nieuwe franchises geïntroduceerd, franchises die nu niet meer te missen zijn in de kast van de gemiddelde game-fan. En alhoewel die misschien oorspronkelijk niet naar een Nintendo-console kwamen, hebben veel daarvan inmiddels de overstap wel gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Assassin’s Creed, Bioshock, Crysis, Portal en The Witcher.

Maar wat waren nou de populairste games van 2007? Het was even zoeken, maar we hebben een lijst gevonden met de best beoordeelde games van 2007. Hieronder kun je de vijf games lezen met de hoogste noteringen op een Nintendo-console.

The World Ends With You

Metacritic: 88/100

Releasedatum: 27/07/2007

The World Ends with you is een action-RPG game van Square Enix, die in 2007 uitkwam voor de Nintendo DS. De game maakte optimaal gebruik van de twee schermen van de DS. In gevechten bestuur je namelijk twee personages tegelijkertijd, het hoofdpersonage onderin en zijn partner bovenin. Hoewel het een behoorlijke moeilijkheidsgraad heeft, werd de game enorm goed ontvangen, mede dankzij de stijl en zijn soundtrack. Wie hem nu nog wil spelen hoeft gelukkig niet meer zijn DS af te stoffen: in 2018 kreeg de game een enhanched port op de Switch genaamd The World Ends with You: Final Remix. In 2021 kwam er tevens een vervolg uit: Neo: The World Ends with You. Hoewel deze titel op zich niet slecht ontvangen werd, haalt deze het niet bij de populariteit van de eerste.

4. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Metacritic: 90/100

Releasedatum: 23/06/2007

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass was de eerste Zelda-titel die naar de DS kwam. Het was een direct vervolg op Wind Waker. Mede dankzij het succes van Twilight Princess, dat een jaar eerder was uitgekomen, waren de verwachtingen hoog gespannen. Daar voldeed het gelukkig grotendeels aan. De game wist volgens de meesten het beste uit de DS te halen, waarbij het het touchscreen op een innovatieve manier gebruikte. Hoewel niet iedereen de cel-shaded stijl van deze Zelda-games kan waarderen, benoemden meerdere sites het tot beste DS-game van het jaar. Wil je het nogmaals spelen? Dan zou je ook kunnen kiezen voor de Wii U. Daar verscheen de game namelijk in 2016 op de Virtual Console.

3. Metroid Prime 3: Corruption

Metacritic: 90/100

Releasedatum: 27/08/2007

Metroid Prime 3: Corruption had nogal een bewogen start. De game werd namelijk ooit aangekondigd als releasetitel voor de Wii, maar kon deze belofte niet waarmaken. De maanden daarna werd het verschillende keren uitgesteld, omdat de game perfect moest zijn voor release. En gelukkig is dat gelukt. Toen de game in oktober eindelijk naar Europa kwam werd hij ontzettend goed ontvangen. Vooral de Motion Sensors werden daarbij de hemel in geprezen, waarbij sommige zelfs riepen “nooit meer een shooter met dual anolog controls te willen spelen” Hoewel het de laatste game in de Metroid Prime-serie zou zijn werd in 2017 het vervolg aangekondigd, waar we tot op heden nog steeds met smart op zitten te wachten.

2. Resident Evil 4 Wii

Metacritic: 91/100

Releasedatum: 31/05/2007

Resident Evil 4 is een beetje een geval apart. De game kwam namelijk in 2005 al uit, waar hij toen op de gamecube en PS2 verscheen. De game was dus al immens populair toen hij naar de Wii kwam, want zelfs het origineel staat in de lijst van beste games ooit gemaakt. Toch waren er genoeg nieuwe aspecten die het geheel soepeler maakten op de Wii. Zo kreeg het nieuwe controls door de motion sensors te gebruiken, wat het voor vele “een frisse en nieuwe ervaring” maakte. Vanwege de verbeterde graphics en audio ziet men de Wii-versie als de betere versie, al heeft het wellicht niet zoveel impact als de eerste keer. Vanwege de populariteit van de game is Resident Evil 4 verschillende keren opnieuw uitgebracht, zo kwam de game in 2019 nog naar de Switch. Een remake van de game staat ook op de planning, deze verschijnt ergens in 2023. Helaas komt deze niet naar de Switch.

1. Super Mario Galaxy

Metacritic: 97/100

Releasedatum: 01/11/2007

Super Mario Galaxy kwam in de winter van 2007 uit op de Wii. En daar deed hij het goed. Zo goed zelfs dat de game niet alleen de hoogste notering heeft op een Nintendo-console, het was de game met de hoogste notering van dat jaar. Portal, Mass Effect en zelfs Call of Duty: Modern Warfare 4: Het liet al deze games ver achter zich. Veel reviews van die tijd kunnen het niet laten om de game te vergelijken met Super Mario 64, waarbij ze het prijzen als de beste game sinds. De stijl, de audio en het gebruik van zowel de Wii-mote als de Nunchuck: Super Mario Galaxy was het perfecte voorbeeld van een nieuwe en innovatieve platform-game. Het won verschillende awards dat jaar en meerdere sites riepen het uit tot Game of The Year. Als je de game nu nog wilt spelen heb je geluk, want hij is meerdere keren opnieuw uitgebracht. Zo was hij nog te downloaden via de Wii U eShop en is hij onderdeel van de Super Mario 3D All-stars collection.