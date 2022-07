[15 jaar DN] Headsets & Switch-cases winnen met jouw mening!

We blijven Daily Nintendo verbeteren en daar hebben we jou bij nodig!

15 jaar Daily Nintendo is natuurlijk allemaal érg leuk en aardig, we kijken ook graag vooruit om Daily Nintendo nog leuker en beter te maken. Dat gaan we onder andere doen door zeer binnenkort al meer met onze community te doen. Daarnaast willen we ook graag weten wat jullie van het huidige DN vinden en wat jullie verder graag willen zien op de website. Om daarachter te komen hebben we een leuke vragenlijst voor je klaargezet. Geen paniek, het invullen duurt slechts enkele minuten. Ook niet geheel onbelangrijk, door mee te doen maak je kans op mooie prijzen! In samenwerking met Triple P kunnen we namelijk 2x een prijzenpakket verloten met daarin:

De Nintendo Switch gaming headset V1

De Bigben Nintendo Switch case van Mario

Dus hoe maak je kans? Door deze vragenlijst in te vullen maak je automatisch kans op een van de twee prijzen. Meedoen kan tot en met 19 juli aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gemakkelijk én gratis aan.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per post verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.