Pokémon Unite viert eerste verjaardag

Feest! Meteen drie nieuwe Pokémon aangekondigd en veel meer

De gratis te spelen MOBA Pokémon Unite is nu een jaar oud alweer! In die tijd heeft de game genoten van een gezonde hoeveelheid updates. Zo zijn er constant nieuwe Pokémon, arenas, items en natuurlijk cosmetica toegevoegd.

Om het te vieren heeft The Pokémon Company meer dan genoeg gepland staan in een unieke ‘1st anniversary event schedule.

Zoals je kunt zien zijn er nieuwe Pokémon in te planning waaronder Glaceon, Buzzwole en Tyranitar. Daarnaast natuurlijk ook log-in bonussen maar ook een nieuwe Boss Rush mode.

De eerste golf van dit event is nu in juli, met een tweede golf (met ook weer drie Pokémon) in september. Voor de mensen die alvast een voorproefje willen van al dit moois heeft The Pokémon Company een teaser trailer uitgebracht die je hieronder kunt bekijken.

Speel jij het spel nog of is dit misschien de reden om het weer op te pakken? Laat het hieronder weten.