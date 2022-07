Gameplaybeelden gedeeld van F.I.S.T: Forged in Shadow Torch

Bekijk hier de eerste 25 minuten van deze geprezen metroidvania game!

F.I.S.T: Forged in Shadow Torch verscheen vorig jaar op de PlayStation 4 en 5 en de pc. De game werd daar goed ontvangen. Vorige maand werd al aangekondigd dat de game op 12 juli naar de Switch zou komen. Sinds deze week kunnen we dan eindelijk van deze metroidvania genieten op Nintendo’s hybride console. Om dit te vieren heeft het YouTube-kanaal Handheld Players nu een uitgebreide gameplayvideo van de game gedeeld. In deze video zien we de eerste 25 minuten van F.I.S.T: Forged in Shadow Torch. De video is hieronder te bekijken.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch speelt zich af in Torch City, een stad waar tot op zes jaar geleden vooral dieren woonden. Zes jaar geleden viel de Machine Legion binnen. Alhoewel de stad dapper verzet bood, heeft dit legioen uiteindelijk de stad gekoloniseerd. Jij speelt Rayton, een voormalige verzetsstrijder uit deze stad. Na de oorlog leeft hij een veelal teruggetrokken bestaan, maar nadat zijn vriend op agressieve manier gearresteerd wordt, besluit Rayton nogmaals terug te vechten. Met zijn wapen, een enorme mechanische vuist, gaat hij op pad. Hij bevindt zich echter al snel in een groter plot tussen de maffia, het verzet en het legioen.