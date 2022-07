Square Enix deelt de laatste trailer voor LIVE A LIVE remake

Ga jij volgende week vrijdag aan de slag met deze klassieke RPG?

LIVE A LIVE komt op 22 juli over precies een week uit. Omdat de game dus al bijna op de deurmat ligt krijgt hij de laatste dagen erg veel aandacht. Zo heeft Nintendo bijvoorbeeld gisteren nog een video gedeeld waarin er een illustratie van de game wordt gemaakt. Nu heeft Square Enix nu een laatste trailer voor de game gedeeld op zijn YouTube-kanaal. In de trailer, die hieronder is te bekijken, zien we meer van de verschillende personages, de vijanden en de tijdperken waar je in de game mee te maken zult krijgen. Mocht je na deze trailer nog steeds niet helemaal overtuigd zijn van de remake van LIVE A LIVE, dan kun je momenteel ook een demo downloaden in de Nintendo eShop.

LIVE A LIVE is een RPG die oorspronkelijk in 1994 op de Super Famicom verscheen in Japan. Het spel heeft nooit een release in het Westen mogen zien, tot nu. Voor de Switch-versie is het spel in een nieuw 2D-HD-jasje gegoten waardoor het dezelfde stijl heeft als OCTOPATH TRAVELER en TRIANGLE STRATEGY. Spelers beleven in LIVE A LIVE het verhaal van zeven helden uit zeven tijdperken waarbij elk verhaal los in eigen volgorde te spelen is.