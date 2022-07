[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 29

Weten wat je volgende week nieuw in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Hazel Sky

Verschijnt op: 20 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

In Hazel Sky wordt volg je het verhaal van Shane, een jonge leerling engineer. Hij wordt naar de stad Gideon gestuurd om aan “The Trails” mee te doen, ultieme testen die elke engineer moet doen voordat hij aan het werk kan. Om deze te halen zal hij steeds vreemdere vliegmachines moeten maken en repareren. Vlieg, klim en spring je een weg door de steeds moeilijkere uitdagingen, waarbij je de hulp van een andere leerling engineer, Erin, goed kan gebruiken. Al snel merkt Shane dat er meer achter de testen schuilgaat dan gedacht en vraagt hij zich af of hij nog wel enigneer wil worden… want wat is er eigenlijk gebeurd met diegene die de test niet haalden?

Bright Memory: Infinite Gold Edition

Verschijnt op: 21 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Bright Memory: Infinite is het vervolg op First-person Shooter Bright Memory uit 2009. Het verhaal speelt zich af in het jaar 2036. In dit jaar verschijnt er een vreemd fenomeen in de lucht, waar scheikundigen geen verklaring voor kunnen vinden. De SRO (Supernatural Research Organisation) stuurt agenten naar verschillende regio’s om dit fenomeen te onderzoeken. Al snel wordt duidelijk dat dit fenomeen verband houdt met een mysterie, welke een onbekende geschiedenis tussen twee werelden aan het licht brengt. In de game mix en match je de vaardigheden om de meest bijzondere combo’s te ontketenen. Zo kun je met je zwaard niet alleen op vijanden hakken, maar ook hun kogels terugstoten. Daarnaast kun je gevonden wapens aanpassen met verschillende soorten munitie. Zie jij jezelf al als een futuristische agent hakkend, schietend en rennend de wereld weer veilig maken?

Live A Live

Verschijnt op: 22 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

LIVE A LIVE is een RPG die oorspronkelijk in 1994 op de Super Famicom verscheen in Japan. De game kwam toen niet naar het westen, maar daar komt 22 juli verandering in. Voor de Switch-versie is het spel in een nieuw 2D-HD-jasje gegoten waardoor het dezelfde stijl heeft als Octopath Traveler en Triangle Strategy. Spelers beleven in LIVE A LIVE het verhaal van zeven helden uit zeven verschillende tijdperken . Elk verhaal is los te spelen en elke hebben hun eigen unieke ervaringen. Wees getuige van schokkende gebeurtenissen die een compleet millennia overbruggen, en de rode draad die dit allemaal verbind.

Wat verder verschijnt in de week van 18 tot en met 24 juli:

19 juli 2022: Endling – Extinction is Forever – €29,99

19 juli 2022: Gloom and Doom – €34,99

19 juli 2022: Fallen Angel – €14,99

20 juli 2022: Seduction: A Monk’s Fate – €7,99

21 juli 2022: BUNNY MUST DIE! Chelsea and the 7 Devils – €13,99

21 juli 2022: Coromon – €19,99

21 juli 2022: Severed Steel – €24,99

21 juli 2022: River City Saga: Three Kingdoms – €29,99

21 juli 2022: Japanese Escape Games: The Hotel of Tricks – €8,99

21 juli 2022: Solitaire Collection – €7,00

21 juli 2022: Wally and the FANTASTIC PREDATORS – €14,99

21 juli 2022: Bricky to Me – €3,99

21 juli 2022: Aery: Vikings – €9,99

21 juli 2022: Farm Manager 2022 – €14,99

21 juli 2022: Am I Kind Hearted? – € 17,85

22 juli 2022: Capcom Arcade 2nd Stadium – GRATIS

22 juli 2022: Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle -€ 39,99

22 juli 2022: Hover Racer – €4,99

22 juli 2022: Dungeon Slime Collection – €4,99

22 juli 2022: Inertia: Redux – €3,79

22 juli 2022: Sakura Fantasy – €9,99