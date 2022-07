Redout 2 krijgt nieuwe releasedatum

Kunnen we straks eindelijk met de Switch versie aan de slag?

De Switch versie van Redout 2 heeft een nieuwe releasedatum gekregen. De game kwam oorspronkelijk op 16 juni naar andere platformen, waarvoor hij overigens ook al verschillende keren was uitgesteld. Waarom we zo lang op de Switch versie hebben moeten wachten is niet bekend, wel dat de game nu op 19 juli naar de Switch zal komen. Dit werd aangekondigd door middel van een twitter bericht. Benieuwd hoe dit snelle racespel eruit ziet? Hieronder kun je de oude launch trailer bekijken.

Redout 2 is een racespel vol razendsnelle races, verbluffende beelden en een geweldige soundtrack. Het is namelijk een eerbetoon aan klassieke arcade racegames. Naast een uitgebreide singleplayer-campagne biedt dit spel ook multiplayer met diepgaande besturing die je tevens kunt aanpassen. Er zijn 36 verschillende tracks waarop je kunt racen, maar je kan ze ook in omgekeerde richting spelen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om jouw hovership naar wens aan te passen.

The fastest anti-gravity racing game in the universe is arriving on Switch on July 19th! https://t.co/N6cg0Wpvq3 pic.twitter.com/GVy1aySch6 — Redout 2 (@redout2game) July 14, 2022