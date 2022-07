Fall Guys krijgt update voor de maand juli

Mediatonic verrast Fall Guys spelers met een update voor de maand juli, lees de patch notes hier.

Het bedrijf achter Fall Guys, Mediatonic, heeft eerder al een grote update naar het spel gebracht. Deze eerdere update heet Free for All, waarbij het spel gratis werd voor ieder console. Deze keer verrassen ze de spelers van Fall Guys met een gratis content-update voor de maand juli.

Lees de patch notes van de update hier:

Een foutje in het spel ”Volleyfall” is eruit gehaald waar spelers misbruik van konden maken

In het Rock and Roll spel kunnen teams niet meer op elkaars veld

Een bug waarbij spelers in squads lastiger het potje konden verlaten is opgelost

Het patroon ”Swirly Sleeves” is terug in de inventory van spelers die heb hadden aangeschaft

Het is nu onmogelijk gemaakt om out of bounds te gaan in het level ”Jump Ropes in The Swiveller”

De besturing van de camera in het level ”Volleyfall” is verbeterd

Naast de standaard gestoorde Fall Guys-gameplay die we gewend zijn, is er ook een nieuw tijdelijk evenement aangekondigd in de game beschikbaar tot 18 juli.

Het ”Idol games” event, zie de trailer evoor hierbeneden.

Ga jij gebruik maken van de gameplay-verbeteringen die de update brengt, in de nieuwe gamemode Idol games?

Laat het ons weten in de reacties!