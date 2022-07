Bravery & Greed aangekondigd voor de Switch

Een nieuwe beat-'em-up dungeon brawler komt later dit jaar naar de Switch!

Bravery & Greed is een nieuwe game van ontwikkelaar Rekka Games en uitgever Team 17. De game is vandaag middels een trailer aangekondigd en zal rond de herfst verschijnen op de PlayStation 4, de Xbox One, de PC en de Nintendo Switch.

Bravery & Greed is een beat-‘em-up dungeon brawler die zowel lokaal als online in co-op speelbaar is met maximaal 4 mensen tegelijk. De game combineert de traditionele beat-‘em-up gameplay met permadeath en andere roguelike-elementen. Bravery & Greed zal verschillende spelmodi bevatten, waaronder een avontuur-modus en een horde-modus. In de avontuur-modus doorlopen de spelers samen een verhaal waarin ze verschillende omgevingen verkennen en binnen deze omgevingen tegenover steeds sterkere vijanden komen te staan. In de horde-modus zullen ze, zoals de naam al doet vermoeden, tegen steeds grotere hordes aan vijanden moeten vechten. En tot slot staat er ook nog een PvP-modus op de planning waarin spelers tegen elkaar zullen vechten.

Mocht je nog niet overtuigd zijn van Bravery & Greed bekijk dan de trailer hieronder: