[15 jaar DN] Winnen! Pokémon shirts voor de warme dagen

Maak kans op een Pokémon-shirt naar keuze. Meedoen is bovendien simpel maar wees er wel snel bij!

Oké, eerlijk is eerlijk. De Pokémon T-shirts die we in samenwerking met Zavvi Nederland mogen verloten zullen niet op tijd zijn voor de hitte die dit weekend wordt verwacht, maar dat betekent natuurlijk niet dat je ze niet wilt winnen. Ook met Zavvi vieren we namelijk ons 15-jarig bestaan en we mogen twee keer een Pokémon T-shirt naar keuze verloten uit deze collectie. Deze collectie bevat ook meer dan zat unisex shirtjes, voor iedereen geschikt dus!

Wat moet je doen om kans te maken? Met deze warme dagen maken we je het niet moeilijker dan nodig. Een simpele reactie onder dit bericht is dan ook genoeg om kans te maken. Wees er wel snel bij, meedoen kan tot en met 16 juli aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan. Vergeet bovendien niet om onze website deze maand goed in de gaten te houden voor nog meer toffe giveaways!

Slechts een kleine selectie uit de collectie waaruit je kunt kiezen!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per post verstuurd door Zavvi. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.