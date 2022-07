Originele Bayonetta krijgt fysieke versie

Na in het Westen een eShop-exclusive te zijn geweest, krijgt Bayonetta toch een fysieke versie.

Gisteren werd eindelijk de releasedatum voor Bayonetta 3 aangekondigd, maar dat was niet al het Bayonetta-nieuws. De eerste Bayonetta-game verscheen samen met Bayonetta 2 in 2018 op de Nintendo Switch. Tevens was er een fysieke versie van deze bundel, maar de originele Bayonetta was slechts een downloadcode. In Japan verscheen echter wel een fysieke versie van beide games, maar die was zeer gelimiteerd. Vanaf 30 september zal de eerste Bayonetta-game ook in het Westen fysiek verkrijgbaar zijn. De prijs voor Europa is nog onbekend, maar in Amerika zal het $29.99 gaan kosten. Meestal is dat ongeveer €29,99 in Europa.

Later dit jaar verschijnt ook een fysieke versie van de eerste Bayonetta-game! Blijf ons volgen voor meer info hierover. pic.twitter.com/SRpDeKcZBf — Nintendo Nederland (@NintendoNL) July 13, 2022

Het wordt aangeraden voor je Bayonetta 3 speelt eerst de twee voorgaande delen te spelen. Doe je dat niet, dan zal het verhaal minder diepgang hebben. In onze review kreeg Bayonetta een 8,0. Ben jij blij dat de originele Bayonetta nu toch een fysieke versie krijgt? Ga je hem ook kopen? Laat het ons weten in de reacties!