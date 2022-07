Nintendo neemt animatiestudio Dynamo Pictures over

en veranderd de naam naar Nintendo Pictures

Met de overname van Activision Blizzard door Microsoft en de overname van Bungie door Sony lijkt 2022 in het teken te staan van de verwervingen. Nu heeft Nintendo er ook één gedaan, maar in plaats van een game-studio gaat het in dit geval om een animatie-studio. Het Japanse Twitter-account heeft vandaag namelijk bevestigd dat ze Dynamo Pictures overnemen.

We posted the News Release "Notification of the Acquisition of Dynamo Pictures, Inc.”.https://t.co/CKhJWFx72D — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 14, 2022

Dynamo Pictures is een bedrijf dat al aan meerdere games en (anime) series heeft meegewerkt. Waaronder: Death Stranding, Ghost in the Shell SAC_2045, Monster Hunter World en Persona 5. Ze hebben in het verleden ook al vaker met Nintendo samengewerkt. Ze waren bijvoorbeeld verantwoordelijk voor promotie video’s van Metroid Other M en ze hebben ook meerdere Pikmin short video’s gemaakt.

Wanneer de overname naar verwachting uiterlijk op 3 oktober afgerond is zal ook de naam van het bedrijf veranderen. Ze gaan dan van Dynamo Pictures naar Nintendo Pictures. Met de aankoop van Dynamo lijkt het erop dat we de komende jaren nog veel meer van Nintendo gaan zien op animatievlak. Later dit jaar verschijnt natuurlijk al de Mario animatiefilm die in samenwerking wordt gemaakt met Illumination Entertainment.

Op het moment dat Nintendo hier een eigen studio voor heeft zullen we vroeg of laat misschien ook wel een Zelda of Metroid animatiefilm of serie kunnen zien. Wat Nintendo’s exacte plannen zijn met Nintendo Pictures hebben ze nog niet duidelijk gemaakt. Behalve dat het bedrijf zich logischerwijs zal focussen op het maken van visuele content op basis van Nintendo IP’s. Tot ze hier meer verheldering in brengen kunnen we daar dus nog lekker over speculeren.

Hoe denk jij overname van Dynamo Pictures? Is er een Nintendo franchise waar jij graag dingen op animatievlak van zou willen zien? Laat het ons vooral weten in de reacties!