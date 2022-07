Maak kennis met Gray uit Xenoblade Chronicles 3

Een held die vecht met drones.

Xenoblade Chronicles 3 komt alweer over twee weken uit. Nu de release nog net niet voor de deur staat wordt er steeds meer informatie over de game bekend. Zo zijn er al diverse trailers verschenen en muziektracks gedeeld. Vandaag heeft Nintendo ook een nieuw held voor de game onthuld genaamd Gray. Gray valt onder de zogenaamde Full Metal Jaguar klasse en staat niet aan de kant van de Keves of Agnus. Hij heeft met zijn handwapens een erg groot bereik en gebruikt daarnaast ook drones als wapen.

Deze norse kerel is Gray, een van de helden die je kunt tegenkomen in #XenobladeChronicles3. Met behulp van zijn Full Metal Jaguar-klasse deelt Gray schade uit over een groot gebied en gebruikt hij zelfs drones om zijn offensieve capaciteiten te versterken. pic.twitter.com/mj67lAStwb — Nintendo Nederland (@NintendoNL) July 14, 2022

Buiten de afbeelding van het personage die je hierboven kunt zien heeft het Japanse Twitter-account van Xenoblade Chronicles 3 ook een clipje gedeeld waarin we Gray kort in actie kunnen zien:

Xenoblade Chronicles 3 komt later deze maand op 29 juli naar de Switch. Naast de game zelf verschijnt op dezelfde dag ook de expansionpass voor €29,99. Ben jij van plan om vanaf 29 juli met Xenoblade Chronicles 3 aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!