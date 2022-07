Bekijk hoe een speciale illustratie voor LIVE A LIVE wordt gemaakt

Een speciale illustratie van de hand van designer Naoki Ikushima!

Volgende week vrijdag, op 22 juli, is het eindelijk zover. LIVE A LIVE verschijnt dan op de Nintendo Switch en dit zal de eerste keer zijn dat deze klassieker in het Westen te spelen is. Mocht je nog niet weten of de game wat voor jou is, dan kan je de demo in de Nintendo eShop downloaden. In aanloop naar de release heeft Nintendo op YouTube een nieuw filmpje gedeeld. Ditmaal geen gameplaybeelden, maar een video waarin je kan zien hoe designer Naoki Ikushima een illustratie maakt. Je kan hem hieronder bekijken.

LIVE A LIVE is een RPG die oorspronkelijk in 1994 werd uitgebracht door Square Enix op de Super Famicom in Japan. Het spel heeft nooit een release in het Westen mogen zien, tot nu. Voor de Switch-versie is het spel in een nieuw 2D-HD-jasje gegoten waardoor het dezelfde stijl heeft als OCTOPATH TRAVELER en TRIANGLE STRATEGY. Spelers beleven in LIVE A LIVE het verhaal van zeven helden uit zeven tijdperken waarbij elk verhaal los in eigen volgorde te spelen is.

Wat vind jij van de illustratie in het filmpje? Kijk jij uit naar de game? Laat het ons weten in de reacties!