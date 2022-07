Bekijk de multiplayerbeelden van SD Gundam Battle Alliance

Japanners geven een impressie van de eerder aangekondigde coöpstand.

25 augustus 2022 komt SD Gundam Battle Alliance naar de Nintendo Switch. In SD Gundam Battle Alliance is de wereld van Gundam flink in beroering gebracht. Door toedoen van zogenoemde Breaks is de tijdlijn doorbroken en die moet jij zien te herstellen. Leid in die missie een team van drie Mobile Suits en ontdek de oorzaak van de Breaks. Onderweg kun je onderdelen verzamelen om je team van Gundam te upgraden. Ook kun je dit RPG-actiespel samen met vrienden spelen in de online-coöpstand.

Eindelijk kunnen we ook zien hoe die multiplayer battles eraan toe gaan. In het onderstaande filmpje geven de producers van SD Gundam Battle Alliance commentaar op de gameplay. Helaas wordt er alleen Japans gesproken en is er geen ondertiteling in een westerse taal. Uit de beelden wordt wel duidelijk dat je samen met twee vrienden een chibi-stijl vechtmachine kan kiezen en het op kan nemen tegen sterkere bazen. Je hoeft het Japans niet te kunnen verstaan om te zien dat een goede samenwerking wel handig is bij de flitsende gevechten.

Kan jij niet wachten om met vrienden de wereld van Gundam te redden? Of pak je liever nog een Gundam model kit om te bouwen? Laat het dan hieronder weten.